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Denizlispor'da Andre Moritz şoku

Denizlispor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre Francisco Moritz ile yollarını ayırdı.

Kaynak: AA
Denizlispor'da Andre Moritz şoku
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21 Aralık 2017 12:36
TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre Francisco Moritz ile yollarını ayırdı.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolcu ile yapılan görüşmenin ardından alacaklarının ödendiğini ve sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

Denizlispor'da iki sezondur forma giyen Moritz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her şey için teşekkür ederim. Bol şanslar size Horoz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon TFF 1. Lig'de 12 maçta 528 dakika sahada kalan Moritz, 2 gol atmıştı.

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