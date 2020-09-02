Denizlispor'a savunma komutanı: Subotic

Denizlispor, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor

Haber; Sporx.com
Denizlispor'a savunma komutanı: Subotic
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02 Eylül 2020 12:44
Denizlispor, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'i transfer ediyor

beIN SPORTS'un haberine; Denizlispor, anlaşma sağladığı Neven Subotic'i sağlık kontrolünden geçiriyor. Yeşil siyahlıların Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stoperin transferini kısa sürede duyurması bekleniyor.

Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol atmıştı. Başarılı savunmacı kariyerinin en parlak yıllarını Borussia Dortmund'da geçirmiş ve burada 263 maçta forma giymişti.

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