Denizlispor'a savunma komutanı: Subotic

Denizlispor, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'i transfer ediyor
beIN SPORTS'un haberine; Denizlispor, anlaşma sağladığı Neven Subotic'i sağlık kontrolünden geçiriyor. Yeşil siyahlıların Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stoperin transferini kısa sürede duyurması bekleniyor.
Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol atmıştı. Başarılı savunmacı kariyerinin en parlak yıllarını Borussia Dortmund'da geçirmiş ve burada 263 maçta forma giymişti.
beIN SPORTS'un haberine; Denizlispor, anlaşma sağladığı Neven Subotic'i sağlık kontrolünden geçiriyor. Yeşil siyahlıların Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stoperin transferini kısa sürede duyurması bekleniyor.
Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol atmıştı. Başarılı savunmacı kariyerinin en parlak yıllarını Borussia Dortmund'da geçirmiş ve burada 263 maçta forma giymişti.