  •  
    Bu hafta sonu mutlaka izlenesi 10 KRİTİK maç!..
  •  
    G.Saray'da Belhanda, Kader Keita'yı solluyor
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..
  •  
    Diagne'den Trabzon'un öncesinde ÖZEL saç stili
  •  
    Kagawa'nın "EN İYİ" 11'i "Mbappe ve Zlatan yok"

Denizlispor'a dijital reklam kazancı

Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç geçiren Denizlispor, stadyum içerisine aldığı dijital reklamlar sayesinde biraz nefes aldı.

Kaynak: DHA
Denizlispor'a dijital reklam kazancı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2019 13:33
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Denizlispor'da yönetim, Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu içerisine dijital reklam panoları yerleştirdi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, stadın daha modern bir görüntüye kavuştuğunu belirterek, dijital panolar sayesinde 200 bin liralık reklam geliri elde edildiğini söyledi. Statta bir süre önce başlatılan dijital reklam panolarının çalışmaları tamamlandı. Sahayı çevreleyen dijital reklam panoları, Altınordu maçıyla birlikte hizmete girecek.

Kulübün gelirlerini arttırmak için yapılan dijital reklam panolarına gelen ilgi ise yeşil-siyahlı kurmayları memnun etti. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptıkları esnaf ziyaretinde dijital reklam panolarını tanıttıklarını ve 20 sipariş aldıklarını söyledi. 200 bin lira gelir elde edildiğini belirten Çetin, "Bu kulübü şampiyonluğa ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Kulübümüze gelir getirecek her projenin üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Hedefimize ulaşmak için çok çalışacağız" dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için