Denizlispor yine dipte

Son olarak deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 yenen yeşil-siyahlılar, mutlak galibiyet için çıktığı Sakaryaspor maçında seri yakalayamayıp 16 puanla yine dibe demir attı.



Teknik direktör Giray Bulak ise kadro rotasyonunun dar olmasından yakındı. Kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerini ve transfer yasağını kaldıramadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bizimle birlikte 4-5 kulüp de transfer yasağını kaldıramadı. Kısıtlı bir kadroyla mücadele ediyoruz. Deprem felaketi nedeniyle liglerden çekilen kulüpler var. Bu kulüplerde neredeyse 140 futbolcu bulunuyor. Ancak sadece 40'ı kulüp bulabilmiş durumda" dedi.

Liglerden çekilen takımların oyuncularına her kulübe transfer olma hakkı verilmesi gerektiğini ifade eden Giray Bulak, "Sorun yaşayan kulüplerin oyuncularına transfer hakkı verilir ve o oyuncular futbola kazandırılır. Bir ay transfer uzatıldı ve takımlar istediği gibi transfer yaptı. Bizim gibi transfer yasağına girmiş takımlar burada sıkıntı yaşıyor. Bir de kulüplere artı bir tane daha yabancı oyuncu oynama hakkı veriyorlar. Biz zaten transfer yasağına girmişiz, bir şey yapamıyoruz. Oynatabileceğimiz 13-14 futbolcu var. Üstelik 3 puanımız da siliniyor. Bu kadar kulüplerin ezilmesine ne gerek var. Bütün kulüplere neden transfer hakkı veriyorsunuz. Her gelen karşımıza 3-4 yeni transferle geliyor" diye konuştu.