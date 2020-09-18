Denizlispor, yeni transferini Trabzonspor'a yetiştirdi

Yukatel Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Haber; AA
Denizlispor, yeni transferini Trabzonspor'a yetiştirdi
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18 Eylül 2020 12:52
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor, birinci haftada Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'la yarın Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekibin son olarak kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Fabiano Leismann'ın lisans işlemleri tamamlandı.

Geçen sezon ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u yine aynı skorla yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme hattının üzerinde bitirmek için avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibine puan vermemişti.



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