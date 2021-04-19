Denizlispor, yeni hocasını buldu

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Yukatel Denizlispor, teknik direktör Ali Tandoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; AA
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Denizlispor, yeni hocasını buldu
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19 Nisan 2021 00:12
Hakan Kutlu ile kısa süre önce yollarını ayıran Denizlispor'da yeni teknik direktör belli oldu. Ege ekibi eski futbolcu teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un son dakika geçtiği habere göre; Yukatel Denizlispor, teknik direktör Ali Tandoğan ile prensip anlaşmasına vardı.

Daha önce Denizlispor'da sportif direktörlük ve teknik direktörlük de yapan Ali Tandoğan son olarak sezonun ilk yarısında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'da görev yapmıştı.

 



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