Denizlispor yeni hocasını arıyor!

Spor Toto 1'inci Lig'de kurtuluş hattının şimdiden 8 puan gerisinde yer alıp 10 maçta 2 puanla dibe demir atan Altaş Denizlispor, teknik direktör Mesut Bakkal'la yollarını ayırdıktan sonra yine eski teknik adamlarına sarıldı.



Yeşil-siyahlılarda takıma daha önce aynı ligde şampiyonluk yaşatan Yücel İldiz'in ardından yine kulüpte farklı dönemlerde teknik direktör olarak çalışan Mehmet Altıparmak ve Yusuf Şimşek'in isimleri gündeme geldi.



Bu hafta cumartesi günü Ege derbisinde Göztepe'ye konuk olacak Denizlispor'da teknik direktör sorununun İtalya'ya giden Başkan Mehmet Uz dönünce çözülmesi bekleniyor. Transfer yasaklısı olan Denizlispor'da kulislerde kulübün Denizlili bir firma öncülüğünde şirketleşme projeleri de konuşuluyor.





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