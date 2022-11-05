Denizlispor yeni başlangıç peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon 11 maçta 2 beraberlik, 9 mağlubiyetle aylardır dibe demir atan Altaş Denizlispor, pazar günü yeni teknik patronu Giray Bulak yönetiminde evinde Tuzlaspor önünde ilk galibiyetini arayacak.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Adem Cinek yönetecek. Bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt 30 ve misafir 30, maraton tribün 25 TL olarak açıklandı.
Ligde hanesine yalnız 2 puan yazdırabilen yeşil-siyahlı ekip kurtuluş barajının şimdiden 9 puan gerisinde kalırken; Tuzlaspor ise 12 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'de 2005'te ayrıldığı Denizlispor'daki teknik direktörlük görevine 17 yıl sonra dönen Giray Bulak, taraftarlarının desteğiyle kazanıp beyaz bir sayfa açmak istediklerini söyledi.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Adem Cinek yönetecek. Bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt 30 ve misafir 30, maraton tribün 25 TL olarak açıklandı.
Ligde hanesine yalnız 2 puan yazdırabilen yeşil-siyahlı ekip kurtuluş barajının şimdiden 9 puan gerisinde kalırken; Tuzlaspor ise 12 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'de 2005'te ayrıldığı Denizlispor'daki teknik direktörlük görevine 17 yıl sonra dönen Giray Bulak, taraftarlarının desteğiyle kazanıp beyaz bir sayfa açmak istediklerini söyledi.