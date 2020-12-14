Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu.



Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Kenan Atik ile yola devam eden yeşil - siyahlılar, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.



Tecrübeli teknik adamın 15 Aralık Salı günü resmi sözleşmeye imza atmak için şehre gelmesi bekleniyor.



Yalçın Koşukavak, son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altay'ı çalıştırmıştı.



