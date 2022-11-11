Denizlispor'un yüzü kızardı

Spor Toto 1'inci Lig'de son sırada yer alıp kurtuluş savaşı veren Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda evinde TFF 2'nci Lig ekibi Şanlıurfaspor'a çok farklı yenilerek elenmenin utancını yaşıyor.



Son durumlarını görmek için kupada yedek ve altyapı oyuncularından oluşan kadroyu sahaya süren teknik direktör Giray Bulak, rakip lehine biri kaçan 3 penaltı düdüğü çalınan maçta 5-0'lık mağlubiyetin şaşkınlığını yaşadı.



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider durumdaki Şanlıurfaspor, Denizlispor'un gençlerini farklı geçti.



Kupayı unutarak tüm konsantrasyonunu lige vermek isteyen yeşil-siyahlılar, ligde bay geçilecek bu haftayı yara sarıp, geçen hafta göreve başlayan Giray Bulak yönetiminde antrenman yapmak için fırsat olarak görüyor.



Denizlispor, ligde sezonun ilk galibiyetini Bulak dönemindeki ilk sınavda Tuzlaspor önünde almıştı.









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