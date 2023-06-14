Denizlispor'un umudu kalmadı

Küme düşmenin kaldırılmasını bekleyen Denizlispor, TFF'nin tescil kararının ardından tüm umutlarını tüketti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'un umudu kalmadı
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14 Haziran 2023 16:45
Spor Toto 1'inci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşen Denizlispor, Futbol Federasyonu'nun ligi tescil etmesiyle umutlarını tamamen yitirdi.

Yeşil-siyahlı taraftarların 6 Şubat'ta yaşanan yüzyılın deprem felaketi ve liglerden çekilen takımlar nedeniyle bu sezonluğuna küme düşmenin kaldırılması beklentisi gerçek olmadı.

TFF yönetimi Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'i tescil ederken, 1'inci Lig'e iki Ege ekibi Denizlispor ve Altınordu resmen veda etti. Kadrosu dağılan, transfer yasağı süren Denizlispor'da camia ve taraftar, yönetimden yeni sezonla ilgili somut adım atılmaya başlanmasını bekliyor.

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