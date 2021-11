Denizlispor'un ligin ilk yarısındaki hedefi '20 puan barajını' aşmak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, önlerindeki 7 maçın en az 4'ünde galip gelip, 20'inin üzerinde puanla ilk devreyi tamamlamayı istediklerini söyledi.



Mehmet Uz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Kasım Pazar günü konuk edecekleri Ankara Keçiöregücü maçının hazırlıklarını devam ettiklerini kaydetti.



Her geçen hafta mücadelelerin daha da zorlaştığını belirten Uz, şunları söyledi:



"Ankara Keçiöregücü maçını kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Ligde her takımın birbirini yenecek güçte olduğunu görüyoruz. Haftalar geçtikçe eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık. Keçiörengücü puan cetvelinde en yakın rakiplerimizden biri. Evimizde oynayacağımız bu maçı kazanarak yeni bir çıkış peşinde olacağız."



Mehmet Uz, ligin ilk yarısında yapacakların son maçların en az dördünü kazanmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:



"İlk yarı hedefimiz 20 puan barajını aşmak. Bunun için ilk yarıda oynayacağımız son 7 maçımızın en az 4'ünü kazanmak ve belirlediğimiz puana ulaşmak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var. Fatih Tekke'nin göreve gelmesiyle yeni bir hava yakaladık. İnşallah yeni teknik heyetimizle ilk galibiyetimizi alıp, yolumuza daha emin adımlarla ilerleriz. Taraftarlarımızın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerini bekliyoruz. Çünkü Denizlispor taraftarı her zaman takımına ekstra güç veren bir konumda olmuştur."





