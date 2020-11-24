Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Denizlispor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor'u ağırladı.



Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka Turgutluspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Muhammet Beşir ve 69. dakikada Sinan Özkara kaydetti. Denizlispor'un tek sayısını ise 53. dakikada Hadi Sacko attı.



Bu sonucun ardından Denizlispor, Türkiye Kupası'na veda etti. Turgutluspor ise 5. tura yükseldi.