Denizlispor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.



Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Karşılaşma öncesinde Denizlispor 32 puanla 14. sırada yer alırken Trabzonspor ise 62 puanla Trabzonspor 2. sırada bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Denizlispor'da Tolgahan ve Tiago Lopez sakatlıkları nedeniyle kadroda değiller.



Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın yanı sıra Campi forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



Denizlispor



Hüseyin

Zeki

Oğuz

Mustafa

Bergdich

Sacko

Murawski

Mbamba

Özgür

Aissati

Rodallega



Trabzonspor



Uğurcan

Pereira

Hüseyin

Hosseini

Novak

Abdulkadir Parmak

Sosa

Abdülkadir Ömür

Ndiaye

Ekuban

Sörloth



19 karşılaşma



Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.



Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.



Trabzonspor zorlanıyor



Bordo-mavililer, bu sezon ligde son yenilgisini 9 sezon sonra karşılaştığı Yukatel Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1'lik sonuçla aldı.



Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi.



Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.



Denizlispor'da eski Trabzonsporlular



Yukatel Denizlispor'un kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giyen oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor.



Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi ve Hugo Rodallega daha önce bordo-mavili takımda forma giymişti.



Rodallega, lig maçında 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydetmişti.



