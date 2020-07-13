Denizlispor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Denizlispor 32 puanla 14. sırada yer alırken Trabzonspor ise 62 puanla Trabzonspor 2. sırada bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Denizlispor'da Tolgahan ve Tiago Lopez sakatlıkları nedeniyle kadroda değiller.
Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın yanı sıra Campi forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Denizlispor
Hüseyin
Zeki
Oğuz
Mustafa
Bergdich
Sacko
Murawski
Mbamba
Özgür
Aissati
Rodallega
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Hosseini
Novak
Abdulkadir Parmak
Sosa
Abdülkadir Ömür
Ndiaye
Ekuban
Sörloth
19 karşılaşma
Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.
Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
Trabzonspor zorlanıyor
Bordo-mavililer, bu sezon ligde son yenilgisini 9 sezon sonra karşılaştığı Yukatel Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1'lik sonuçla aldı.
Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi.
Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Denizlispor'da eski Trabzonsporlular
Yukatel Denizlispor'un kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giyen oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor.
Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi ve Hugo Rodallega daha önce bordo-mavili takımda forma giymişti.
Rodallega, lig maçında 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydetmişti.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Denizlispor 32 puanla 14. sırada yer alırken Trabzonspor ise 62 puanla Trabzonspor 2. sırada bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Denizlispor'da Tolgahan ve Tiago Lopez sakatlıkları nedeniyle kadroda değiller.
Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın yanı sıra Campi forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Denizlispor
Hüseyin
Zeki
Oğuz
Mustafa
Bergdich
Sacko
Murawski
Mbamba
Özgür
Aissati
Rodallega
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Hosseini
Novak
Abdulkadir Parmak
Sosa
Abdülkadir Ömür
Ndiaye
Ekuban
Sörloth
19 karşılaşma
Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.
Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
Trabzonspor zorlanıyor
Bordo-mavililer, bu sezon ligde son yenilgisini 9 sezon sonra karşılaştığı Yukatel Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1'lik sonuçla aldı.
Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi.
Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Denizlispor'da eski Trabzonsporlular
Yukatel Denizlispor'un kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giyen oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor.
Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi ve Hugo Rodallega daha önce bordo-mavili takımda forma giymişti.
Rodallega, lig maçında 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydetmişti.