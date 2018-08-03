  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Terim'in büyük hayali rekor paraya imza attı
  •  
    Benfica - Fenerbahçe maçını G.Saray kazandı
  •  
    F.Bahçe'yi transfer için umutlandıran açıkama
  •  
    Belhanda'nın bonservis bedeli! Bu parayı veren..

Denizlispor Tisdell'i bitirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, denemeye aldığı Tisdell'i renklerine bağlamaya karar verdi.

Denizlispor Tisdell'i bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2018 13:16
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kızılcahamam kampında denemeye aldığı Tonia Tisdell'i renklerine bağladı. Kampta gösterdiği performansla teknik direktör Osman Özköylü'nün gözüne giren Liberyalı kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Tisdell'in maç başına ücret alacağı vurgulandı.

Türkiye'deki kariyerine 2009 yılında Osmanlıspor'da başlayan Tisdell, Karşıyaka, Ankaragücü, Mersin İdmanyurdu ve Şanlıurfaspor formalarını terletti. Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde görev yapan 26 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı. Tisdell, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için