Denizlispor, taraftarına tişört hediye edecek

Ülke olarak yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Sakaryaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışlayacak Altaş Denizlispor, stada gelen taraftarlara, 'Türkiye Tek Yürek' yazılı siyah tişörtler hediye edecek.



Taraftarlara destek çağrısında bulunan yeşil-siyahlı yönetim yaptığı açıklamada, "Pazar günü saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağımız tüm geliri depremzedelere bağışlanacak olan Sakaryaspor maçına giriş yapan taraftarlarımıza, 'Türkiye Tek Yürek' tişörtü hediye edilecektir. Taraftarlarımız turnike girişinden sonra tişörtlerini teslim alabilecektir" denildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt 30, maraton 25 ve misafir tribün 30 TL olarak belirlendi.





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