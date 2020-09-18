Denizlispor, Subotic'i açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Sırp yıldız Neven Subotic'i transfer etti.

Denizlispor, Subotic'i açıkladı
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18 Eylül 2020 15:42
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor deneyimli stoper Neven Subotic'i renklerine bağladı.

Yeşil-siyahlı kulüp transferi,  "2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali… Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır.  Hoş geldin Neven Subotic!"  ifadelerini kullanarak paylaştığı Subotic videosu ile açıkladı.



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