Denizlispor, Subotic'i açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor deneyimli stoper Neven Subotic'i renklerine bağladı.
Yeşil-siyahlı kulüp transferi, "2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali… Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır. Hoş geldin Neven Subotic!" ifadelerini kullanarak paylaştığı Subotic videosu ile açıkladı.
Yeşil-siyahlı kulüp transferi, "2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali… Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır. Hoş geldin Neven Subotic!" ifadelerini kullanarak paylaştığı Subotic videosu ile açıkladı.
Denizlispor, Neven Subotic transferini açıkladı. ✍pic.twitter.com/wKyKnAZ6G6
— Sporx (@sporx) September 18, 2020