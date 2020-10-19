Denizlispor, lig tarihinde ilk kez rakibini üst üste dört kez mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Denizlispor 2-1'lik skorla kazandı.Denizlispor'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada yeni transfer Subotic ile 45+1. dakikada Rodallega'dan geldi. Gençlerbirliği'nde Candeias, 90. dakikada attığı golle skoru belirledi.Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu, 64. dakikada kazanılan penaltıda panenka vuruşu yaptı ve top üst direkten döndü. Kendi topunu tamamlayan ve ağlara gönderen Stancu'nun vuruşu, direkten dönen topa penaltıyı kullanan oyuncunun vurmasının nizami olmamasından dolayı gol değeri kazanmadı.Bu sonucun ardından Denizlispor, sezonun ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı. 2 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 2. yenilgisini yaşayarak 4 puanda kaldı.Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor, evinde Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.22. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Subotic kafayla topu ağlara gönderdi: 0-145+1. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın harika vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-258. dakikada Polomat'ın pasında ceza yayında toplu buluşan Johansson'un gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.62. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Mert Güzenge, Özer Özdemir'in müdahalesi sonrası Ayite'nin yerde kaldığı pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. 64. dakikada Stancu'nun kullandığı penaltı atışında top üst direkten döndü.69. dakikada Sagal'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.81. dakikada Aissati'nin ara pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Rodallega'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.85. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta top direkten döndü.90. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Ayite, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını arka direğe doğru yaptı. Candeias'ın gelişine yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-2EryamanMert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan BarcınNordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 73 İlker Karakaş), Candeias, Furman (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sefa Yılmaz (Dk. 46 Ayite), Stancu (Dk. 90 Gökhan Altıparmak)Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 89 Oğuz Yılmaz), Subotic, Mustafa Yumlu, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Varela (Dk. 63 Aissati), Sagal, Mesanovic (Dk. 71 Sacko), Rodallega (Dk. 89 Dossevi)Dk. 22 Subotic, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği)Dk. 45+3 Piris da Motta (Gençlerbirliği)