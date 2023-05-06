Denizlispor sezonun son maçına çıkıyor

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Altay, pazar günü Altaş Denizlispor'u konuk edecek.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Altay-Altaş Denizlispor karşılaşmasında hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.



Son üç haftanın birini bay geçirecek Altay, 34 puanla düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 3 puan önünde yer alıyor.



Ligden düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor, yarın 1. Lig'deki son maçına çıkacak. Denizli temsilcisi, Altay maçından sonraki 2 haftada ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşacağı için bu müsabakalarda hükmen galibiyet alacak.





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