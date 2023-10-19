Denizlispor seri şansını elinden kaçırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Denizlispor deplasmanda Kastamonuspor'a mağlup oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor seri şansını elinden kaçırdı
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19 Ekim 2023 15:47
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta İnegölspor'u evinde yenen Denizlispor hafta içi mesaisinde güçlü rakibi Kastamonuspor'a deplasmanda diş geçiremedi.

Evinde daha önce 3'te 3 yapan rakibine 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip seri yakalama hedefini ıskaladı.

Grupta 9 maçta 11 puanı bulunan Denizlispor pazar günü Iğdır FK'yı konuk edecek.

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