Denizlispor seri istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde İnegölspor'u 2-0 yenip çıkışa geçen Denizlispor 18 Ekim Çarşamba günü Kastamonuspor deplasmanına çıkacak.



Gazi Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Erhan Kutlu görev yapacak.



Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, İnegölspor galibiyetiyle moral bulduklarını belirterek, "Rakibimiz Kastamonuspor zirve mücadelesi veriyor. Dolayısıyla zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Amacımız kazanıp adımızı ilk 6 sıra içine yazdırmak" dedi. Grupta 11 puan toplayan Denizlispor'da Samet Emre ile Berkant sakatlıkları nedeniyle kafileye dahil edilmedi.