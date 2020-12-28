Denizlispor, seri galibiyet şansını yitirdi

Denizlispor, dün konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne mağlup olarak seri yakalama şansını kaybetti

Haber; AA
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Denizlispor, seri galibiyet şansını yitirdi
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28 Aralık 2020 15:52
Süper Lig'de yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde son 2 maçını kazanarak hanesine 6 puan yazdırmayı başaran Yukatel Denizlispor, dün konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne mağlup olarak seri yakalama şansını yitirdi.

Ligde kötü gidiş sonrası 13. haftada göreve gelen Yalçın Koşukavak yönetiminde yeniden çıkışa geçen Yukatel Denizlispor, lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise 2-1'lik skorlarla yendi.

Çıkışını dün konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında da sürdürmek için sahaya çıkan yeşil siyahlılar, 2-1 yenilerek seri galibiyet şansını yitirdi.

Ligde 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Denizlispor, 12 puanda kaldı.

Ege temsilcisi Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak 2021 Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

 



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