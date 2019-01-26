🔥 Yücel İldiz döneminde Denizlispor



✔3-0 Afyonspor

✔1-3 Altay

✔4-2 Adanaspor

✔1-2 Boluspor

✔3-2 Giresun

➖0-0 Balıkesir

➖0-0 Gençlerbirliği

✔2-3 Karabükspor

✔1-0 İstanbulspor

✔0-1 Gazişehir

✔5-1 Adana Demir pic.twitter.com/YHBXxJhXEG



— Sporx (@sporx) 26 Ocak 2019

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Denizlispor, 90 dakika sonunda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etmeyi başardı.Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan ve 62. dakikada Mehmet Akyüz, 45. dakikada ve 74. dakikada Recep Niyaz, 84. dakikada Ziya Kurt kaydetti. Denizlispor, Yücel İldiz'in göreve gelmesinin ardından ligde oynadığı 11 maçta yenilgi almazken bu karşılaşmaların 9'unda sahadan galibiyetle ayrıldı.Adana Demirspor'un tek golünü 30. dakikada Vedat Bora attı.Denizlispor bu galibiyetin ardından puanını 42'ye çıkardı ve haftayı lider kapattı. Adana Demirspor ise 27 puanda kaldı.Denizlispor gelecek hafta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise bir sonraki maçında sahasında Gazişehir'i konuk edecek.