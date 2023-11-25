Denizlispor Özcan Bizati ile ilk maçına çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor'da Bülent Ertuğrul'un yerine göreve getirilen Özcan Bizati, 26 Kasım Pazar günü yeni takımıyla ilk maçına Düzcespor karşısında çıkacak.
Atatürk Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Denizlispor'da sarı kart cezalısı Oktay Kısaoğlu müsabakada görev alamayacak. Kadro dışı bırakılıp affedilen kaptan Gökhan Süzen ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.
Atatürk Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Denizlispor'da sarı kart cezalısı Oktay Kısaoğlu müsabakada görev alamayacak. Kadro dışı bırakılıp affedilen kaptan Gökhan Süzen ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.
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