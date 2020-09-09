Denizlispor, Neven Subotic'ten vazgeçti

Süper Lig ekibi Denizlispor dış transferde hayli hareketli. Yeşil-siyahlı yönetim uzun süredir temasta olduğu Sırp stoper Neven Subotic'in transferinden teknik direktör Robert Prosinecki'nin onay vermemesi üzerine vazgeçti. Bu gelişme üzerine hemen alternatif isimlere yönelen Horoz yönetimi bonservisi Brezilya ekibi Palmeiras'ta olan Fabiano Leismann'ı gündemine aldı. Brezilyalı savunmacı Leismann için Robert Prosinecki'nin olumlu rapor verdiği öğrenildi.



BOAVİSTA'YA KİRALANDI



Geçen sezonu Portekiz'in Boavista takımında kiralık olarak geçiren Leismann'dan cevap bekleyen Ege ekibinin transferi en kısa sürede netleştireceği kaydedildi. Kariyerine Chapecoense'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional ve son olarak Boavista'da oynadı. Futbolcunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



KADROYA 5 TAKVİYE YAPTI



Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Denizlispor transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şu ana kadar Cenk, Bakalorz, Mesanovic, Sagal ve kaleci Pantilimon ile sözleşme imzalayan yeşil-siyahlılar sağ bek, orta saha ve ileri uca en az birer takviye daha yapmak istiyor.



