Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 31 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Neven Subotic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Subotic'in transferi dolayısıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, deneyimli oyuncuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Subotic'in Denizlispor tarihinin en kariyerli oyuncusu olduğunu kaydeden Şanlıkan, şöyle konuştu:



"Bana göre Denizlispor tarihinin en kariyerli oyuncusu. Burada böyle oyuncuları transfer etmek hiç de kolay değil. Çünkü seni tercih etmesi için birçok şartları yerine getirmen gerekiyor. Bu ama para değil. Burada önemli olan gerçekten bir aile ortamının ona göstermekti. Bizi tercih ettiğini için ona tekrar teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük bir çalışmayla Subotic bugün bizle imza attı. İnşallah Denizlispor için çok hayırlı bir transfer olacak."



Subotic ise 1 ay içinde ikinci kez Denizli'ye geldiğini, seçimini etkileyen unsurlardan bir tanesinin Türkiye'de futbolcu arkadaşları olduğunu söyledi. İnsanların pozitifliğinin de kararını etkilediğini kaydeden Subotic, "Bugün burada olduğum için çok mutluyum." dedi.



Subotic, takımda kendisine verilecek her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Benim için dünya zorlu dönemden geçerken böyle bir aileye katılabilmek çok çok özel bir olay. O yüzden takıma en kısa sürede entegre olmak istiyorum. Adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde atlatmak istiyorum. Çünkü kulübün başarısına gerçekten katkıda bulunmak istiyorum. Hocamız çok büyük bir isim ve önceden ona gıptayla bakıyordum. Onunla tanışmak ve çalışabilmek, kararımı almamda yardımcı oldu. Ben eskileri konuşmayı sevmem. Şu an buradayım. Denizlispor için konuşabilirim. Eskiden neler oldu bitti saygıdan dolayı konuşmamamız gerekiyor. Ben yarınki Trabzonspor maçını oynamak isterdim. Ancak yetiştiremedik. İmzayı atıyorum ve gelecekteki tüm maçlarda görev alarak elimden gelen her şeyi yapacağım."