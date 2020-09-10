Denizlispor, Muhammed Eren Kıryolcu ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 17 yaşındaki Muhammed Eren Kıryolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Denizlispor, Muhammed Eren Kıryolcu ile sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2020 17:21
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 17 yaşındaki Muhammed Eren Kıryolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, genç oyunculara önem verdiklerini belirterek, "Muhammed Eren'in uzun yıllar kulübümüze hizmet edeceğine inanıyorum. Hayırlı olması dileklerimle, kendisine yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyorum." dedi.

Bursa Genç Sarayspor'da futbola başlayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Denizlispor 17 Yaş Altı Takımı'nda forma giydi.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için