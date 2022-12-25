Denizlispor ligde yükselişe geçti: 3'te 3

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında alt sıralardaki önemli rakiplerinden Yeni Malatyaspor'u evinde 3-0 yenen Altaş Denizlispor devreye umutlu girdi.



Hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından ulusal lisans için gerekli şartları yerine getirmediği için 3 puan silme cezası alan Denizlispor, bu galibiyetle kendine geldi. Üst üste Altay, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'u yenip 3'te 3 yapan yeşil-siyahlılar kümede kalma umutlarını da artırdı.



Teknik direktör Giray Bulak, TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun kulübe 3 puan silme cezası vermesinin kendilerini paniklettiğini söyledi. Verilen cezanın kendilerini çok meşgul ettiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Oyuncularla iki üç defa toplantı yapmak zorunda kaldık. Yani program dışı bir toplantı yapmak zorunda kaldık. Bu şartlarda oyuncuların kafalarını sahaya vermeleri zordu ama başardık" dedi.



Evlerinde 6 puanlık bir maça çıktıklarına dikkat çeken Bulak, "İyi oynayan, çok isteyen ve kazanma amaçlı her şeyini ortaya koyan oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımız çok iyiydi, bize büyük destek ve cesaret verdiler. İyi bir sonuçla ayrıldık. İlk yarının son maçını kazandık. Oyuncunun kafası bir parça tatil havasına giriyor. O bakımdan çok korktuğum, çok çekindiğim bir maçtı" diye konuştu.





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