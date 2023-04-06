Denizlispor ligde kritik sınavda

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Göztepe'ye 2-0 yenilerek 17 puanda kalıp kurtuluş umutlarını iyice tüketmeye başlayan düşme hattındaki Altaş Denizlispor, cuma günü deplasmanda Tuzlaspor'un rakibi olacak.



Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Denizli'de Göztepe maçında kırmızı kart gören Kevin Mayi forma giyemeyecek. Ligde son 7 maçta 1 beraberlik, 6 yenilgi alarak rakiplerinin topladığı puanlarla umutları azalan Denizlispor, kümede kalma yolunda en kritik sınavlarından birini verecek.



Yeşil-siyahlılar İstanbul'da kazanması durumunda ümitlerini yeşertecek, aksi sonuçlarda ise Ege ekibinin işi bir hayli zorlayacak. Teknik direktör Kemal Kılıç, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirtti. Denizlispor'un başında çıktığı Altınordu ve Göztepe karşılaşmalarından puan alamayan Kılıç, "Bu maç bizim adımıza sezonun en kritik karşılaşması olacak. Belki de son şansımız. Aksi sonuç düşünmüyoruz. Kazanıp mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.





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