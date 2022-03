Denizlispor, ligde kalmayı hedefliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, "Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tüm çalışanlarımızla sadece ligde kalmaya odaklandık ve bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.



Uz, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3 haftadır maç oynamadıklarını, verilen arada sporcuların idmanlara devam ederek form tuttuğunu belirtti.



Arayı sakat oyuncuların iyileşmesi ve eksiklerini tamamlaması açısından yararlı geçirdiklerini anlatan Uz, teknik direktörü Mesut Bakkal'ın göreve gelmesinin ardından oynadıkları 6 maçta 11 puan topladıklarını anımsattı.



İyi bir seri yakalayıp rakipleriyle olan puan farkını en aza indirmeyi başardıklarını dile getiren Uz, "Ancak her şey yeni başlıyor. Hala düşme hattının içerisindeyiz ve buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Nisan ayı içerisinde 26 günde oynayacağımız 6 maç bizim kaderimizi belirleyecek. Bu maçlardan ilkini pazar günü en yakın rakiplerimizden Kocaelispor'la deplasmanda oynayacağız. Bundan sonra oynayacağımız maçların 6'sının puan cetvelindeki rakiplerimizle olması, bu maçların 3 puandan daha fazlası anlamına geliyor." dedi.



Ligde alacakları her galibiyetin hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağını belirten Uz, şöyle devam etti:



"Profesyonel futbol takımımızın ligde kalması dışındaki tüm çalışmalarımızı ikinci plana bıraktık ve olumlu eleştiriler haricindeki tüm seslere kulağımızı tıkadık. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tüm çalışanlarımızla sadece ligde kalmaya odaklandık ve bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Zaman zaman zor günler yaşamamamıza rağmen hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik ve devraldığımız bu bayrağı yere düşürmemek için gece gündüz çalıştık. Takımımız ligde kalana kadar da bu mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."



Uz, taraftarları takımın oynayacağı maçlarad yanlarında olmalarını istediklerini sözlerine ekledi.





