Denizlispor kazandı, Eyüpspor'a "dur" dedi!

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Denizlispor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti ve sezondaki ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denizlispor kazandı, Eyüpspor'a 'dur' dedi!
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11 Eylül 2021 18:59
TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, Denizlispor'u ağırladı.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Denizlispor, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 14. sırada yer aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Eyüspor ise 9 puanla 3. sırada yer buldu.

Denizlispor, gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek. Eyüpspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.


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