TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, Denizlispor'u ağırladı.
Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Denizlispor, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 14. sırada yer aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Eyüspor ise 9 puanla 3. sırada yer buldu.
Denizlispor, gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek. Eyüpspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Denizlispor, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 14. sırada yer aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Eyüspor ise 9 puanla 3. sırada yer buldu.
Denizlispor, gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek. Eyüpspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.