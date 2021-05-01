Denizlispor kazanamazsa küme düşecek

Rizespor'u konuk edecek Denizlispor, galip gelememesi halinde lige veda edecek

Haber; AA
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Denizlispor kazanamazsa küme düşecek
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01 Mayıs 2021 14:51
Süper Lig'in 39. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, galip gelememesi halinde lige veda eden ilk takım olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Ligde son 4 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekibin yarınki müsabakada kazanamaması halinde Süper Lig'den düşmesi kesinleşecek.

Yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Marvin Bakalorz yarın forma giyemeyecek.

Geçen sene Yukatel Denizlispor'da görev yapan teknik direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı 42 puanlı Çaykur Rizespor, son 4 haftaya düşme hattındaki Kasımpaşa'nın 5 puan önünde 13. sırada girdi.

Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

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