LİSTEDE İLK SIRADA

Süper Lig'de ilk sezonun geçiren ve tehli-ke bölgesinden uzaklaşan Denizlispor gelecek yılın planlarını yapmaya başladı. Yönetim dış transferde ise önceliği 1 numaralı mevkiye, kaleci takviyesine verdi. Polonyalı eldiven Adam Stachowiak'ın alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmesinin ardından kaleci arayışlarına hız veren yönetim son olarak Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor'un yıldızı'u gündemine aldı.Kaleci arayışlarında Hollanda ekibi Heerenveen'de görev yapan Polonyalı Filip Bandarek'i de listesinde barındıran kurmaylar, Lung'u Süper Lig deneyimi nedeniyle ilk sıraya yerleştirdi. 31 yaşındaki file bekçisinin Kayserispor'la olan sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yönetim transfere sıcak bakıyor. Bülent Uygun da Lung'a onay verirken, kurmay-lar futbolcuyla temasa geçerek ilk teklifini iletti ve beklemeye çekildi.