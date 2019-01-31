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Denizlispor kanata oyuncusu Idir Ouali'yle anlaştı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Belçika Ligi takımlarından Kortrijk'in sol kanadı Idir Ouali'yi renklerine bağladı.

Kaynak: DHA
Denizlispor kanata oyuncusu Idir Ouali'yle anlaştı!
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31 Ocak 2019 15:22
Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Denizlispor, transferin son gününde aradığı kanat oyuncusunu buldu.

Yeşil-siyahlılar Belçika ekibi Kortrijk'in sol kanadı Idir Ouali'yi renklerine bağladı. Denizli'ye gelip sağlık kontrolünden geçen Faslı futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Kariyerinde Paderborn, Dynamo Dresden ve Le Mans takımlarında da oynayan Ouali sezonun ilk yarısında Kortrijk'te 17 maça çıkıp 3 gol attı. Yeşil-siyahlılar devre arasında Ankaragücü'nden forvet Lanre Kehinde ile Balıkesirspor Baltok'tan stoper Oğuz Yılmaz'ı da renklerine bağladı.

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