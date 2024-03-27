Denizlispor kader maçına çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay geçiren Denizlispor bu hafta adeta kader maçına çıkacak.



27 puanla düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılar, en önemli rakiplerinden olan 30 puana sahip Sarıyer'i konuk edecek. Bitime 6 maç kala kurtuluş mücadelesi veren Denizlispor, kazandığı takdirde umutlarını artıracak. Olası bir puan kaybında ise Ege ekibinin işi çok zorlaşacak.



Teknik Direktör Özcan Bizati, tüm camianın galibiyete odaklandığını belirtti. Takımın en iyi şekilde maça hazırlandığını belirten Bizati, "Maalesef maçı seyircimizden yoksun oynayacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun galip gelmeliyiz" dedi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Sarıyer 2-0 kazanmıştı.



