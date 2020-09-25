Denizlispor, Jimmy Durmaz'da son adımda!

Süper Lig ekibi Denizlispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ın transferinde sona yaklaştı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Denizlispor, Jimmy Durmaz'da son adımda!
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25 Eylül 2020 11:30
Denizlispor, transferde bombaları patlatıyor.

Süper Lig'de 3. hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Horozlar, Galatasaraylı Jimmy Durmaz transferinde sona yaklaştı.

Oyuncuyla sezon başından beri ilgilenen yeşil-siyahlıların Jimmy'e iyi bir teklif götürdüğü ve İsveç asıllı oyuncuyla el sıkışmak üzere olduğu vurgulandı.

Horoz ayrıca Beşiktaş'tan Jeremian Lens'i kiralamak için girişimlerde bulundu.

Yabancı futbolcu kontenjanını boşaltmak isteyen Beşiktaş'ın teklife sıcak baktığı öğrenildi.



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