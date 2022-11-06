Denizlispor, ilk galibiyeti ile tanıştı

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında evinde Tuzlaspor'u 4-3 mağlup eden Denizlispor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.



Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Giray Bulak'ın ekibi Denizlispor ile Barış Yılmazer'in yönetimindeki Tuzlaspor karşı karşıya geldi.



Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Denizlispor 4-3 kazanırken goller; 5. dakikada penaltıdan ve 30. dakikada Ömer Şişmanoğlu, 47 ve 51. dakikalarda ise Mustafa Çeçenoğlu'dan geldi. Konuk ekip Tuzlaspor'un golleri ise 8. dakikada Abdoulaye Cisse, 35. dakikada Bünyamin Yürür ve 80. dakikada penaltıdan James Adeniyi'den geldi.



Bu sonuçla beraber ligdeki ilk galibiyetini alan Denizlispor puanını 5'e yükseltirken, Tuzlaspor 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasını Denizlispor bay geçerken, Tuzlaspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak.





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