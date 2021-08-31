Denizlispor, İlhan Depe'yi kadrosuna kattı

Denizlispor, orta saha oyuncusu İlhan Depe ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor, İlhan Depe'yi kadrosuna kattı
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31 Ağustos 2021 19:15
 TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncusu İlhan Depe ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Altay forması giyen 28 yaşındaki İlhan Depe ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyuncunun, kulüp başkanı Mehmet Uz'un da katılımıyla tesislerde sözleşme imzaladığının kaydedildiği açıklamada, "İlhan Depe'ye 'Hoş geldin' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

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