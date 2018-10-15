  •  
    F.Bahçe için sürpriz 10 numara! Yeni kurtarıcı..
  •  
    "Lucescu giderse yine Fatih Terim gelir kesin"
  •  
    A Milli Takım'ın aslında
    Arda Turan'a ihtiyacı var
  •  
    FIFA19'da transferden kurulu en iyi kadro belli
  •  
    NBA'de yeni sezon öncesi çılgın maaşlar

Denizlispor, İldiz ile resmen imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlipor, Osman Özköylü'nün yerine Cuma günü anlaşmaya varılan teknik direktör Yücel İldiz'le resmi sözleşme imzalarken, konu ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Kaynak: DHA
Denizlispor, İldiz ile resmen imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2018 17:34
Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlipor, Osman Özköylü'nün yerine Cuma günü anlaşmaya varılan teknik direktör Yücel İldiz'le resmi sözleşme imzaladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törene Başkan Yardımcıları Taner Atilla ve Yasin Özpek, Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, yöneticiler ve İldiz katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Ali Fırat, "Hocamız ile 2-3 dönemdir görüşmelerimiz oluyordu. Bugüne nasipmiş. Bundan sonra takımımız hocamızın tecrübelerine emanet. Kendisine başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Denizlispor'a gelmekten mutlu olduğunu belirten Yücel İldiz ise "Mustafa Üstek ve ekibine bize güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon enteresan bir sezon, dengeli bir grup değil ve kimin ne yapacağı belli değil. Denizlispor için en iyisini yapmaya çalışacağız. Ekibim ile birlikte bilgi, birikimlerimizi aktarıp Denizlispor'a ivme kazandırıp bir üst lige çıkarmaya çalışacağız. Bu sabır işi. İşin peşini bırakmamak lazım. Şunun sözünü verebilirim, sezon sonuna kadar savaşı bırakmayacağız" dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için