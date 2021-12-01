Denizlispor, ikinci yarıda açıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 1. Lig temsilcisi Altaş Denizlispor, TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor'u 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tarık Güldal, Ferhat Çalar, Nezihi Aytar
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Asım Hamzaçebi, Onazi (Dk. 80 Muhammed Gönülaçar), Mustafa Çeçenoğlu, Okan Derici (Dk. 84 Burak Gümüştaş), Bekir Turaç Böke (Dk. 76 Alaattin Öner), Erdal Akdari, Bünyamin Balat (Dk. 80 Leo Schwechlen), Emre Sağlık, Brahim Darri (Dk. 76 Ömer Hasan Şişmanoğlu), Muhammet Özkal
Ağrı 1970 Spor: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Mazlum Kural (Dk. 64 Mehmet Berke Yanmaz), Burçak Özkanca, Can Morgül, Önder Selimoğlu (Dk. 65 Serhat Tarhan), Taner Çekiç (Dk. 74 Kaan Yılmaz) , Ali Özdemir (Dk. 46 Mert Yıldırım), Seyit Gazanfer, Mücahit Karagöz, Oğuzhan Malcı (Dk. 81 Bünyamin Başar), Furkan Demir
Goller: Dk. 55 Bekir Turaç Böke, Dk. 58 Asım Hamzaçebi, Dk. 83 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)
Kırmızı Kart: Dk. 60 Can Morgül (Ağrı 1970 Spor)
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tarık Güldal, Ferhat Çalar, Nezihi Aytar
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Asım Hamzaçebi, Onazi (Dk. 80 Muhammed Gönülaçar), Mustafa Çeçenoğlu, Okan Derici (Dk. 84 Burak Gümüştaş), Bekir Turaç Böke (Dk. 76 Alaattin Öner), Erdal Akdari, Bünyamin Balat (Dk. 80 Leo Schwechlen), Emre Sağlık, Brahim Darri (Dk. 76 Ömer Hasan Şişmanoğlu), Muhammet Özkal
Ağrı 1970 Spor: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Mazlum Kural (Dk. 64 Mehmet Berke Yanmaz), Burçak Özkanca, Can Morgül, Önder Selimoğlu (Dk. 65 Serhat Tarhan), Taner Çekiç (Dk. 74 Kaan Yılmaz) , Ali Özdemir (Dk. 46 Mert Yıldırım), Seyit Gazanfer, Mücahit Karagöz, Oğuzhan Malcı (Dk. 81 Bünyamin Başar), Furkan Demir
Goller: Dk. 55 Bekir Turaç Böke, Dk. 58 Asım Hamzaçebi, Dk. 83 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)
Kırmızı Kart: Dk. 60 Can Morgül (Ağrı 1970 Spor)