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Denizlispor, Hatay'da seriyi 90'da kurtardı!

Spor Toto 1. Ligi'nin formda takımlarını karşıya getiren maçta Hatayspor ile Denizlispor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Denizlispor, Hatay'da seriyi 90'da kurtardı!
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03 Şubat 2019 15:51
Spor Toto 1. Ligi'nin 20. haftasında Hatayspor ile Denizlispor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki formda takımın karşılaşması 1-1 sona ererken Denizlispor'un kaybetmeme serisi 12 maça çıktı.

6 maçlık galibiyet serisi sona eren Hatayspor'un golünü 34. dakikada Gökhan Karadeniz atarken 12 maçtır kaybetmeyen Denizlispor'un golünü 90. dakikada Lanre Kehinde kaydetti.

Bu sonucun ardından Denizlispor, 43 puanla liderliğini korurken Hatayspor, 36 puanla 5. sırada yer aldı.

1. Lig'de haftaya Denizlispor, Altınordu'yu konuk edecek. Hatayspor ise Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkacak.

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