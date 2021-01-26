Denizlispor, Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor, Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı
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26 Ocak 2021 16:27
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Ayaroğlu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. 

Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Hasan Ayaroğlu, yeşil-siyahlı kulüple 6 aylık anlaşmaya imza attı. 



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