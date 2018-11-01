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Denizlispor gözünü şampiyonluğa dikti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
Denizlispor gözünü şampiyonluğa dikti
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01 Kasım 2018 14:29
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yeşil-siyahlı takım, ligin 11. haftasında 3 Kasım Cumartesi günü Adanaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik çalışma yaptı.

Yücel İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin çok zorlu geçtiğini ve herkesin herkesi yenebilecek pozisyonda olduğunu bildirdi.

Galibiyet serisini devam ettirebilmenin çok önemli olduğunu ve Adanaspor'un son haftalarda iyi performans gösterdiğini belirten İldiz, "Rakibimiz çıkışa geçti. Cumartesi günü zorlu bir maça çıkacağız. Hem yerimizi koruma hem de bir ivme yakalayıp bir üst sıraya çıkmak için tabii ki kazanmak istiyoruz. Horozu şampiyon yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
Futbolculardan Kerem Can Akyüz ise yakaladıkları çıkışı sürdürmek için çalıştıklarını anlattı.

Ligde son iki maçını kazanan Ege temsilcisi, 10. haftayı 19 puanla üçüncü sırada tamamladı.

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