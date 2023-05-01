Denizlispor gelecek seneye odaklandı

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor evinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'a 2-1 yenilirken, teknik direktör Bülent Ertuğrul yeni sezonun planlamasına başladıklarını açıkladı.



Genç oyunculardan kurulu bir kadroyla mücadele ettiklerini belirten Ertuğrul, "Denizlispor olarak gelecek sezon bir alt ligde mücadele edeceğiz, bunun planlamasını yapıyoruz. Gelişim sürecimiz devam ediyor. Biz altyapıdan 9 oyuncu oynatıyoruz. Bu çocuklarla bireysel ve bölgesel antrenman yapıyoruz. Son maçımızı Altay'la yapacağız, bunu Denizlispor'a yakışır şekilde oynayıp sezonu bitireceğiz" diye konuştu.

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