Denizlispor: 'Geleceğimiz altyapıya bağlı'

Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Ertuğrul Bodrumspor'un orta alan baskısını doğru yapan ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım olduğunu dile getirdi.



Hafta içi de buna uygun çalıştıklarını anlatan Ertuğrul, şunları kaydetti:



"Bugün 6 tane altyapıdan oyuncumuzu oynattık. Totalde 9 oyuncumuzu oynattık. Bu oyuncuları yetiştirip, geliştirip sportif başarı elde etmek zorundayız. Bir sonraki sene bir alt ligde oynayacağız. Hedeflerimiz ve planlarımız bu doğrultuda. Biraz zamana ihtiyacımız var. Süreç içerisinde bunlar gelişecek oyuncular. Denizlispor'un geleceği bizim altyapımıza bağlı. Çünkü önümüzdeki dönemde transfer yasağımız var. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Daha çok mesai harcayıp, daha çok çalışıp Denizlispor'u layık olduğu yere getireceğiz."





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