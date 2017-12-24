TFF 1. Ligi'nin 17. haftasındaile, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Ligde sıkıntılı günler yaşayan ve küme düşme hattına kadar gerileyen Denizlispor, sahasında Boluspor ileberabere kaldı ve 3 puan hasretini 6 maça çıkarttı.Ev sahibi ekip, maçın 27. dakikasında Cihan Özkaymak'ın golü ile üstünlüğü ele geçirdi. Boluspor'un cevabı ise 43. dakikada Rydell Poepon'un ayağından geldi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Bu sonucun ardından play-off mücadelesi veren Boluspor, puanını 24 yapıp 6. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 14 puanla 16. sırada kaldı.