Denizlispor galibiyet serisine devam etti

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Giray Bulak'ın ekibi Denizlispor ile Hasan Özer'in yönetimindeki Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.



Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Denizlispor 3-0 kazanırken goller; 24. ve 61. dakikalarda Ömer Şişmanoğlu'ndan, 36. dakikada ise Hakan Çinemre'den geldi.



Bu sonuçla beraber ligin ilk 15 haftasında sadece 1 galibiyet alabilen Denizlispor, üst üste 3. galibiyetini alıp puanını 15'e yükseltirken Yeni Malatyaspor 3 maç aradan sonra mağlubiyetle tanıştı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Denizlispor evinde lider Eyüpspor'u ağırlarken, Yeni Malatyaspor ise Bodrumspor'u konuk edecek.





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