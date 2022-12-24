Denizlispor galibiyet serisine devam etti

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denizlispor galibiyet serisine devam etti
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24 Aralık 2022 18:03
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Giray Bulak'ın ekibi Denizlispor ile Hasan Özer'in yönetimindeki Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Denizlispor 3-0 kazanırken goller; 24. ve 61. dakikalarda Ömer Şişmanoğlu'ndan, 36. dakikada ise Hakan Çinemre'den geldi.

Bu sonuçla beraber ligin ilk 15 haftasında sadece 1 galibiyet alabilen Denizlispor, üst üste 3. galibiyetini alıp puanını 15'e yükseltirken Yeni Malatyaspor 3 maç aradan sonra mağlubiyetle tanıştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Denizlispor evinde lider Eyüpspor'u ağırlarken, Yeni Malatyaspor ise Bodrumspor'u konuk edecek.

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