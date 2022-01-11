Denizlispor, galibiyet serisi yakalamak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'ün Kulüp Başkanı Mehmet Uz, 15 Ocak Cumartesi günü sahalarında yapacakları Manisa FK maçını kazanarak galibiyet serisi yakalamak istediklerini bildirdi.



Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyetiyle ikinci yarıya moralli başladıklarını kaydetti.



Ligin ilk yarısını hedefledikleri puanın altında kapattıkları aktaran Uz, şu ifadeleri kullandı:



"Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek bulduğumuz moralle ikinci yarıya başladık. Galip gelmemize rağmen puan cetvelindeki yerden kurtulamadık. O yüzden galibiyet serisi yakalamak zorundayız. Bundan sonraki tüm maçları final maçı olarak görüyoruz. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçta aldığımız galibiyet kadar, ortaya konulan kazanma azmi, tecrübeli futbolcuların mücadeleleri, genç oyuncuların da takıma uyumu bizleri sevindirdi."



Hafta sonunda konuk edecekleri Manisa FK maçına odaklandıklarını ve bu sezon ligde kalma hedeflerini bir kez daha yinelediklerini belirten Uz, şunları kaydetti:



"Şu anda bulunduğumuz konumdan bir an önce uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun için de galibiyet serisi yakalamak zorundayız. Ligin alt tarafları tam bir ateş çemberi. İki maç kazandığınız zaman orta sıralara yaklaşıyor, kaybettiğiniz zaman dibe çakılıyorsunuz. O yüzden Bandırmaspor galibiyetiyle başlayan çıkışımızı bundan sonraki maçlarda da sürdürmek istiyoruz. Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var. Her maç zorlu geçecek. Taraftarlarımızın bize olan güvenini biliyor, bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda hedefine ulaşan bir Altaş Denizlispor olacak. Yeter ki iyi günde olduğu gibi kötü günlerde de birlik beraberlik içinde olalım."





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