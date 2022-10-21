Denizlispor galibiyet, Altınordu seri peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de 9 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan sonuncu Altaş Denizlispor, üst üste 2 karşılaşmasını kazanıp tırmanıya geçen Altınordu ile 22 Ekim Cumartesi günü evinde karşı karşıya gelecek.



Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Ege derbisinde Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Ev sahibi Denizlispor'da sakatlıkları süren Mayi, Djedje ve Özer'in yanı sıra kart cezalısı Muhammed Gönülaçar maçta forma giyemeyecek. Konuk Altınordu'da ise tedavileri süren Şeref ve Hasan Hüseyin'in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B - D Üst 40, A - E Üst 35, A - E Üst 35, maraton 25 ve misafir tribün 30 TL olarak belirlendi.



Sıralamada 2 puanla sonuncu sırada yer alıp bir an önce çıkışa geçmek isteyen Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını söyledi. 9 puanla 13'üncü basamakta yer alan Altınordu'nun genç çalıştırıcısı Ufuk Kahraman ise zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ifade ederek, "2 maçımızı kayıpsız geçti. Denizlispor maçını da kazanarak serimizi sürdürmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

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