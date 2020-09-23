Denizlispor, Fernandao'yu bekliyor

Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Fernando, Yukatel Denizlispor'a transfer olmak üzere...

Haber; Yeni Asır
Denizlispor, Fernandao'yu bekliyor
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23 Eylül 2020 12:56
Yukatel Denizlispor'un prensipte anlaştığı Fernandao transferi kentte heyecan yarattı.

Bir dönem Bursaspor'da oynayan ve Fenerbahçe'de de görev yapan, son olarak ülkesi Brezilya'da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun yapılan teklifi kabul ettiği ve bu hafta kente geleceği öğrenildi.

Sambacı ile yıllık 800 bin Euro ücretle el sıkışıldığı belirtildi.



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